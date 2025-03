I talenti emergenti del canto al ’Festival del Delta’

A Pomposa di Codigoro è stato presentato ieri, il concorso canoro e musicale "Festival del Delta - Fenicottero d’Oro", giunto alla VI edizione che debutterà domenica prossima (il 30 marzo) alle 17 al teatro Cazzanti Jolanda di Savoia ed a seguire il 6 aprile alla Locanda Corte dei Sapori a Lagosanto sempre alle 17.

Il 13 aprile ancora alle 17 si passa all’unica tappa veneta a Taglio di Po nel teatro Sala Europa, il 3 Maggio alle 21 penultima appuntamento a Palazzo Bellini a Comacchio e il sabato dopo la finalissima (10 Maggio) alle 21 al teatro Arena Codigoro. Alla presentazione c’erano il patron dell’organizzazione Gianni Bragante, i vicesindaci di Taglio di Po e Codigoro, Francesca Guidarini e Francesco Fabbri e l’assessore Stefano Adami.

La formula prevede 12 cantanti per ogni serata 4 dei quali ammessi alla finale mentre per i 5 bimbi che partecipano ad ogni tappa, al Delta Children’s Talent, 2 o 3 arriveranno alla finale del 10 maggio. Bragante ha ricordato come la vincitrice dello scorso anno Anna Sole Del Monte abbia poi vinto anche lo zecchino d’oro mentre la vincitrice del Fenicottero d’Oro della scorsa edizione Giulia Digiarò sia entrata nell’organizzazione. "Chi vincerà quest’anno avrà la possibilità di far promuovere il proprio brano - ha detto Bragante - da un’importante organizzazione a livello mondiale".

Riconfermata la preziosa collaborazione, per ogni tappa, con l’arte e la danza proposte dalla "Bottega degli Artisti" di Sara Parmiani alla cui mamma, Annalisa Novi, scomparsa recentemente sarà dedicato un premio speciale e anche, per la prima volta, a Taglio di Po, del Moon Dance Lab. Presenta come sempre la bravissima Elisa Giorio mentre ci saranno ospiti d’onore nelle varie serata ed un’altro importante ospite nella finalissima di Codigoro. "Da musicista amo la musica - ha sottolineato Fabbri - e tutto quello che produce la musica è bello e creativo. Siamo a Pomposa dove Guido monaco ideò il rigo musicale dando vita ad un linguaggio universale ecco perché è così importante promuovere la musica".

La collega vicesindaco Francesca Guidarini di Taglio di Po ha espresso la soddisfazione di poter ospitare una tappa contenta di ospitare mentre Adami ha ricordato "come il festival sia una promozione anche del territorio e spesso per chi partecipa, si trasforma poi in un importante trampolino di lancio nel mondo della musica".

Claudio Castagnoli