I Tango Ensemble aprono la stagione di ‘Un fiume di musica’

Inizia stasera (alle 21 al molo Wunderkammer di via Darsena) la decima edizione di ‘Un fiume di musica’ con i Tango Ensemble. Il concerto si distingue per una rivisitazione unica e appassionata non solo dei classici del ‘Nuevo Tango’, ma anche di un vasto repertorio musicale che abbraccia diverse culture e generi. Il gruppo si avventura nel mondo dei valzer francesi, reinterpretato con il suo tocco distintivo, e propone suggestive riletture di celebri temi cinematografici. Non mancano omaggi ai ‘Les Ogres de Barback’ e a Yann Tiersen, tra melodie che evocano emozioni profonde.