I telefonini vengono appesi al muro Finalmente torna il silenzio in aula

di Mario Bovenzi

Siccome prevenire è meglio che curare ha preferito giocare d’anticipo Emilia Dimitri, preside del Bachelet. "Non abbiamo aspettato le indicazioni del ministro della pubblica istruzione", dice con un pizzico d’orgoglio la dirigente che ha messo un punto fermo agli sms che risuonano in classe, agli alunni con dita e occhi ad accarezzare il display, i prof che fanno appello al cielo. Il voto del consiglio d’istituto è stato unanime. Verdetto: stop ai telefonini nelle aule. La soluzione, l’uovo di Colombo, è una bacheca con una serie di tasche numerate. Ad ogni numero corrisponde un cellulare ed uno studente. "I rappresentanti d’istituto hanno votato sì, così saranno proprio gli alunni ogni mattina al suono della campanella a riporre nella tasca il telefonino. Abbiamo giocato sul convincimento, sull’educazione, devono essere loro per primi a dire lasciamo da parte il cellulare mentre facciamo lezione", sintetizza la filosofia del Bachelet la preside. Al suono della campanella il telefonino viene spontaneamente consegnato; nell’intervallo ancora faccette, ok detti con i pollici, manine che salutano. Dopo la ricreazione si torna in aula e sms, WhatsApp, Facebook vanno a riposare in fondo alla tasca della custodia che sarà affissa al muro. I tempi? "Abbiamo già ordinato le bacheche, ce ne vorranno un bel po’. Poi partiremo con il progetto battezzato ‘Io lascio il cellulare’. Ci tengo a ribadire che non è stata un’imposizione. Non è il docente che ritira il telefono, sono i ragazzi che lo consegnano". Sulla stessa lunghezza d’onda la preside dell’Einaudi, Marianna Fornasiero. Che precisa: "Il ministro ha ribadito disposizioni in vigore da anni, da quando è esploso il boom delle nuove tecnologie, dei Social". Nulla di nuovo sotto il sole del web, nuovo è lo spirito con il quale la disposizione verrà tradotta anche qui. L’Einaudi procederà con una sperimentazione che in una prima fase riguarderà due aule dei laboratori. La questione è delicata. La preside punta ad avere l’assenso delle famiglie. I ragazzi sfoggiano cellulari che costano un occhio della testa, della testa di papà e mamma. Gioielli che sfiorano i mille euro. Cosa succede in caso di danni? Il disco verde delle famiglie è indispensabile per evitare grattacapi. Ma non va buttato il telefonino con l’acqua sporca della Rete. "Alcune applicazioni sono utili per la didattica, per fare un esempio l’aritmetica. In questo caso l’uso è ammesso in aula". Ma i Social saranno messi a tacere. Negli ultimi anni il telefonino aveva trasformato le lezioni in metallici rincorrersi di "tin", "den", "plin". Finalmente tra i banchi tornerà il silenzio interrotto solo da qualche ovattato bisbiglio. Roberto Giovannetti, dirigente del liceo scientifico Roiti, mette i puntini sulle "i". "Il ministro – precisa – ha avuto la delicatezza di ricordarci che in passato erano state date precise indicazioni sull’uso dei telefonini a scuola. Molti istituti già da tempo le hanno recepite, indicando come deve essere usato. Non vogliamo obbligare i ragazzi, che invece devono capire, discutere, riflettere. Non è facile, è la strada più lunga e faticosa, ma questo deve fare la scuola per non venire meno alla sua funzione". Ma cosa succede oggi in un istituto se i ragazzi calcano troppo la mano su messaggini e video "Quando il ragazzo sbaglia una volta sola – precisa – viene rimproverato. Se le parole cadono nel vuoto, se è recidivo scatta la nota". Il quadro è positivo. Sono 1500 i ragazzi che frequentano il Roiti, le note disciplinari per un approccio maniacale alle nuove tecnologie si contano sulle dita di una mano.