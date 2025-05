I tempi del maxi cantiere. Castello, non salta la festa. Salvo lo show dei fuochi

Il percorso museale del Castello Estense resterà pienamente fruibile fino all’11 gennaio 2026. Una decisione importante, che riflette la volontà dell’Amministrazione Comunale e della Provincia di Ferrara di garantire continuità nella valorizzazione del principale simbolo cittadino, a beneficio della promozione turistica e del sostegno concreto al comparto locale: guide turistiche, strutture ricettive, ristorazione e servizi.

"Tenuto conto delle 46 candidature arrivate per i lavori di restauro del Castello Estense – dice il presidente della Provincia, Daniele Garuti – abbiamo condiviso con il Comune un percorso per rendere fruibile il più a lungo possibile il monumento simbolo di Ferrara". "Considerati i tempi tecnici legati alla procedura di gara europea avviata dalla Provincia, proprietaria dell’edificio, per l’affidamento dei lavori e l’elevato numero di operatori economici partecipanti, si prevede che l’effettivo avvio del cantiere avverrà non prima dell’inizio del 2026. Ciò permette di prorogare la piena fruizione degli spazi museali, compresi gli Imbarcaderi e la Sala Alfonso I, grazie a un’estensione della convenzione tra Comune e Provincia attualmente in corso di approvazione", spiega l’assessore al Turismo del Comune, Matteo Fornasini.

Il Castello Estense resterà visitabile anche nei prossimi mesi. Confermato lo spettacolo dell’incendio del Castello per la festa di Capodanno, cui si sta già lavorando. E’ già in atto un lavoro strategico per ampliare la promozione a favore di altri poli di interesse culturale e turistico di Ferrara. Palazzo dei Diamanti con le mostre temporanee, Museo Schifanoia, Spazio Antonioni dedicato al regista premio Oscar alla Carriera Michelangelo Antonioni sono solo alcuni degli esempi dell’offerta a Ferrara. Nel 2026 è prevista la riapertura di Museo Boldini e di tutto il complesso museale ospitato a Palazzo Massari, chiuso dopo il sisma che colpì Ferrara e l’Emilia nel 2012.