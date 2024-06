I tempi della sanità: "Addio liste d’attesa, adottato il nuovo piano. In corsia più personale"

FERRARA

Ecco come l’Azienda sanitaria locale si impegna per tagliare i tempi di attessa per le visite specialistiche e come intende programma gli interventi chirurgici su base provinciale. Da venerdì pomeriggio, infatti, il Piano per il contenimento delle liste di attesa è diventato realtà, con la relativa delibera di adozione. Si tratta di provvedimenti in parte già operativa e resi noti, che però ora trovano piena applicazione formale.

Liste di attesa. Il Piano ribadisce alcune linee di intervento già note: l’ulteriore aumento di prestazioni effettuate dai professionisti aziendali anche in orari festivi e serali; acquisto delle prestazioni di libera professione intramoenia; acquisto di prestazioni da privato accreditato; assunzioni di personale in particolare nelle branche in maggiore sofferenza e la spinta sulla telemedicina, in grado di produrre vantaggi sia per i pazienti rispetto alla prossimità delle cure, sia per i professionisti che spostandosi meno potranno ottimizzare il tempo lavoro. Un impegno importante poi sul fronte organizzativo: l’implementazione delle branche specialistiche territoriali (pneumologia, riabilitazione, infettivologia, oncologia Progetto On Connect) e il loro ulteriore sviluppo, potranno avere un effetto positivo per una presa in carico sempre più puntuale dei pazienti.

Stesso principio per i Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta). Sono inoltre in fase di deliberazione Diabete, Bronco Pneumopatia Cronico, Ostruttiva, Scompenso cardiaco, Carcinoma gastro-esofageo, Carcinoma epato-bilio-pancreatico, Carcinoma del colon-retto, Carcinoma polmonare, Parkinson. Nell’ambito di questi percorsi i pazienti non dovranno più andare a Cup per prenotare prestazioni o controlli legati alle patologie correlate al loro percorso ma avranno agende dedicate. Una riorganizzazione che da un lato renderà più agevola la cura per questi pazienti, dall’altro consentiranno una programmazione sempre più puntuale delle prestazioni in generale. Ad ulteriore tutela del paziente, il Piano prevede il servizio di Help Desk, che consente di prendere in carico la richiesta qualora l’appuntamento che il paziente riceve al Cup non rispetti i tempi previsti dalla prescrizione, al fine di anticiparlo senza ulteriori adempimenti.uove figure professionali, flow manager specifici per la specialistica, aiuteranno a fluidificare i rapporti tra servizi per evitare che si creino rallentamenti dovuti a difetti di comunicazione o problemi organizzativi.

Interventi chirurgici. È la seconda sezione del piano, dedicata agli interventi chirurgici.

Le Aziende sanitarie della provincia di Ferrara a dicembre 2023 hanno raggiunto l’obiettivo regionale dell’80% sul recupero degli interventi scaduti al 31/12/2022. Ma al fine di migliorare la performance, il Piano contempla la gestione di lista unica per patologia provinciale, in modo che il cittadino abbia possibilità di scegliere dove eseguire l’intervento anche in relazione al relativo tempo di erogazione; la centralizzazione delle procedure chirurgiche complesse nell’ospedale hub provinciale e definizione di strutture ’Focused-Factory’: strutture ospedaliere territoriali specializzate nell’assistenza di pazienti affetti da specifiche patologie e accordi specifici su determinati fabbisogni col privato accreditato.