I tesori del passato. Pagine rubate e ritrovate ‘Catasto croce’ in mostra

Venerdì scorso è partito alla volta del Palazzo Ducale di Genova il ‘Catasto croce’ (1477-1506), prezioso volume miniato facente parte dell’archivio della famiglia Bentivoglio, uno dei fondi più importanti dell’Archivio di Stato di Ferrara. Il volume è stato prestato per essere esposto a ‘Liber. Pagine rubate e ritrovate’, mostra organizzata nell’ambito delle iniziative di Genova capitale del libro 2023: sarà possibile ammirare volumi a stampa e manoscritti dal XIV secolo al XX secolo, graduali e antifonari miniati, documenti d’archivio, volumi a stampa di argomento geografico, naturalistico o scientifico con ricco apparato decorativo, a volte acquarellato a mano, opere tecniche con xilografie e calcografie. Tutte hanno in comune una particolarità: essere state rubate dagli istituti in cui erano conservate e successivamente recuperate dal Nucleo per Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Sarà possibile ammirare tutte le opere al Palazzo ducale di Genova dal 9 febbraio al 17 marzo. Informazioni all’indirizzo https://palazzoducale.genova.it/mostra/liber/