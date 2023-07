I tesori e il futuro di Casa Romei "Sono partito da un deserto Abbiamo creato un museo maturo"

di Francesco Franchella

E figl so’ piezz’ ‘e core. Per Andrea Sardo, il Museo di Casa Romei – di cui, ormai è ex direttore – è figlio del suo lavoro. "Un’asse di legno su due cavalletti": questa era la sua scrivania quando è arrivato a Ferrara, nel 2016. Da allora al giugno 2023 il museo ha cambiato veste, diventando un organo fondamentale dell’apparato culturale ferrarese. Il motore di questo processo? Andrea Sardo, la cui competenza l’ha portato altrove.

Andrea Sardo, cos’è successo nell’ultimo mese?

"Ho superato un concorso per dirigenti del ministero della Cultura. Sono stato ammesso a un corso che durerà fino a dicembre, al termine del quale potrei avere l’opportunità di accedere ai luoghi della dirigenza all’interno del Ministero".

Quindi ha dovuto lasciare la direzione di Casa Romei.

"Casa Romei ha preso gran parte della mia vita da marzo 2016. In questi anni ho lavorato, ma soprattutto ho vissuto a Casa Romei, perché il mio lavoro non si è fermato alla mera attività di ufficio. È stato un lavoro emozionale, affettivo, intellettuale. Lasciarmi alle spalle una fase di grandi soddisfazioni, ma anche di problemi, in parte ancora irrisolti, è un grande rammarico".

Che museo ha trovato nel 2016?

"Il mio ufficio era un piano su due cavalletti: lo zero assoluto, ma non a causa dei miei predecessori. Dopo la riforma Franceschini del 2014, i musei sono passati dalla storica gestione delle soprintendenze a quella di nuove entità, i poli museali. Di conseguenza, le soprintendenze si sono portate a casa tutto. Quando sono arrivato era un deserto di strutture, documentazione, materiali, così come di relazioni, che i colleghi prima di me avevano costruito".

Insomma, tutto da rifare.

"E lo abbiamo rifatto, anche con una certa rapidità. Questo lo devo al tessuto sociale ferrarese: in nessun’altra città avrei avuto il sostegno, l’appoggio, l’amicizia di tante persone che ho incontrato e che immediatamente si sono messe a disposizione per dare una mano. Tra tutti, il Gruppo Archeologico Ferrarese".

Lei era direttore anche di Casa Minerbi Dal Sale.

"A Casa Minerbi eravamo riusciti ad avviare un progetto complesso. In primo luogo, il restauro di affreschi trecenteschi importantissimi, che non erano mai stati restaurati. Seguendo la progettualità, quel museo diventerebbe la tessera che manca al mosaico delle strutture culturali ferraresi: un luogo di conoscenza del Trecento ferrarese".

Potenzialità inespresse.

"Questo processo ha trovato un’inattesa battuta di arresto: i cittadini che abitano il condominio in cui si trova Casa Minerbi si sono opposti a un’apertura al pubblico. In attesa che si risolva la questione, le attività sono rimaste sospese".

Tornando a Casa Romei, che museo crede di essersi lasciato alle spalle?

"Posso dire, con soddisfazione, di lasciarmi alle spalle una struttura che è diventata matura. Casa Romei è diventata un museo-laboratorio di sperimentazioni, di attrazione, di inclusione, di riflessioni. È un anche un luogo in cui sentirsi a casa".