’I tesori nella pietra’ a Santo Spirito. Ecco la storia dei lavori

In attesa della riapertura della cattedrale al culto, l’Arcidiocesi propone una serata per illustrare nel dettaglio il lungo e complesso cantiere che ha interessato per cinque anni il cuore della città. L’appuntamento è per oggi alle 21 quando al cinema Santo Spirito (via Resistenza, 7) sarà possibile assistere alla proiezione del documentario “Tesori nella pietra”, con ideazione, regia e montaggio di mons. Massimo Manservigi e Barbara Giordano, con musiche di Giorgio Zappaterra. Il direttore dell’ufficio tecnico diocesano, don Stefano Zanella, per l’occasione terrà una relazione sui lavori. Un lavoro cinematografico, quello di Manservigi e Giordano, durato quanto il cantiere – cinque anni, dal 2018 al 2023 – che illustra in 27 minuti, come in un diario, le varie fasi di recupero dei pilastri: dallo stacco dei dipinti ottocenteschi al rafforzamento antisismico, dalla ricostruzione delle parti usurate e mancanti delle decorazioni pittoriche e scultoree fino alla narrazione della più grande scoperta archeologica avvenuta in cattedrale, cioè il ritrovamento dei capitelli medioevali pressoché integri. Il documentario è già stato proiettato in anteprima il 15 dicembre a San Benedetto. Per sua natura, una cattedrale è il prodotto di un lavoro collettivo durato anni: non solo quelli dell’ideazione e fondazione, ma anche di tutti i successivi lavori di consolidamento e restauro. Questo emerge dal documentario: dalle immagini delle macerie nelle chiese della nostra Diocesi in seguito al sisma del 2012 a un presente fatto di volti attenti e di mani operose. Tocca, dunque, a don Stefano Zanella e a Valeria Virgili (Direzione Lavori) il racconto dei giorni del sisma e una breve storia dell’edificio. Nicola Gambetti, dell’ufficio tecnico diocesano, spiegherà invece la genesi dei lavori, mentre Michela Boni (Leonardo srl) illustrerà il progetto di mappatura delle decorazioni, della ricostruzione degli

intonaci originali e delle altre fasi più recenti di manutenzione, per poi iniziare il distacco degli affreschi, il loro restauro e successivo ricollocamento. Infine, Gianluca Muratore (Leonardo srl) parlerà della ricostruzione di parti mancanti o logorate di alcuni capitelli medievali e di statue sulle colonne settecentesche.