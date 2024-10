I tesori trovati a Spina. Incontro sugli scavi

COMACCHIO

Cosa hanno ritrovato gli archeologi durante la campagna di scavo appena terminata? Quali nuove informazioni è possibile sapere su Spina etrusca? Domande, queste, che troveranno risposta nell’ambito dell’incontro in programma sabato alle 18 alla Sala Polivalente San Pietro di Comacchio dove saranno illustrate le ultime novità emerse durante la nuova campagna di scavo condotta lo scorso settembre dal team di ricerca dell’Università di Bologna nel sito dell’antica Spina. All’iniziativa interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari, il direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni, Carolina Ascari Raccagni per la Soprintendenza Archeologia, il professor Andrea Gaucci dell’Università di Bologna e tutti i componenti dell’equipe di scavo. Quella svolta dall’ateneo bolognese lo scorso settembre è stata la terza campagna di scavo nell’area, cui hanno preso parte studentesse e studenti dei Campus universitari di Bologna e Ravenna, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, nonché dottorande e dottorandi della Sapienza - Università di Roma e dell’Università Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, e assegniste di ricerca. Il lavoro sul campo è inoltre supportato dall’equipe di geoarcheologi dell’Università di Strasburgo e del CNRS francese. Il tutto coordinato dalla professoressa Elisabetta Govi della Cattedra di Etruscologia bolognese ed è diretto sul campo dal professor Andrea Gaucci. Le ricerche, condotte con la supervisione della dottoressa Carolina Ascari Raccagni della Soprintendenza di Bologna, si sono concentrate nella parte occidentale dell’abitato antico, a nord del Canale Collettore Mezzano, e sono state svolte con il supporto logistico al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.