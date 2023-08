I ’The Kolors’ con Italodisco pronti a far ballare tutta la Fiera

Alla presenza della giunta e di tanti rappresentanti delle associazioni di volontariato, il primo cittadino Alice Zanardi ha presentato ieri la 352esima fiera di Santa Croce, che si terrà dall’8 al 12 settembre. "Una kermesse ricchissima – l’ha definita – che coniuga musica, cultura, intrattenimento, mostre, iniziative benefiche, due spettacoli pirotecnici, di cui uno piromusicale, preceduto dalla sempre suggestiva fiaccolata notturna sul Po, 3 tombole, con un montepremi complessivo di 35.000 euro, la lotteria che mette in palio la nuova cs C3 Citroen. Una manifestazione che avrà come tema anche, per la promozione in serie D delle ragazze del volley codigorese, lo sport". Ospite d’onore, nel pomeriggio della giornata di apertura, il pallavolista Cristian Savani, 11 anni nella nazionale, con cui raggiunse il secondo posto nell’europeo 2011, anno in cui ne diventa anche capitano, l’anno dopo vinse il bronzo alle olimpiadi Londra e nel 2013 bronzo alla World League e argento all’europeo. Quest’anno niente formula a pagamento dei concerti al campo dei Salesiani ma tutti gratuiti in piazza Matteotti, dove spiccano i ’The Kolors’, lunedì 11 con il loro tormentone ’Italodisco’, mentre martedì serata emozioni con Mogol e Gianmarco Carroccia.

La serata d’apertura, sempre in piazza Matteotti, con inizio come tutti i concerti alle 21,30 e gratuiti, sarà sul palco il pianista Matthew Lee, il sabato il complesso Floyd Machine con un tributo ai mitici Pink Floyd, domenica sarà la volta della Stef Burns Cristian Cicci Bagnoli Quartet Gheri. Per la giusta attenzione alla solidarietà, lunedì alle 18,30, nella galleria San Martino con lo chef Crepaldi, paella ferrarese gratuita, servita dai ragazzi dell’associazione ’Più Felici’ ed il ricavato servirà a finanziare progetti per i diversamente abili. Oltre 200mila euro, complessivamente il costo della fiera, tra i 172mila assegnati alla Pro Loco e quelli spesi dal Comune per una fiera che prevede l’assegnazione dei vari premi, dallo Scariolante all’Airone, dal merito alla memoria, con riconoscimenti agli studenti delle superiori, medie e Cfp che si sono distinti. Associazioni, come Pronto Amico, ex Marinai e Circolo Nautico a proporre mostre e incontri con la popolazione per promuovere il volontariato. La sagra del pomodoro, gestita dalla Nus Codigorese, la via del gusto e lo stand gastronomico di Aido, la campionaria, il gemellaggio con gli amici tedeschi di Eppertshausen, mostre, presentazioni di libri, il Motorfest e il Motoincontro Ducati.

c.c.