"I titoli azionari e il bollo che continuiamo a pagare"

Caro Carlino,

sono un cittadino italiano che nulla a che fare con la guerra tra ucraini e russi da cui nessuno vuole uscire o portare i contendenti alla trattativa. Sperando di non essere l’unico vorrei sottoporre a discussione una situazione che a mio avviso rasenta veramente il paradosso. Sul mercato dei titoli obbligazionari ci sono anche quelli della Russia, giudicata paese emergente e finanziata attraverso il fondo monetario. Questi titoli venduti dalle banche anche ai risparmiatori retail sono sempre stati negoziati attraverso il mercato e le cedole regolarmente pagate fino al blocco imposto dall’America alle banche e dalle sanzioni alla Russia facendo credere alla gente che il paese era in default, cosa inverosimile. Anche l’Italia che segue gli ordini dell’Europa e dell’America non da al risparmiatore la possibilità di movimentare i titoli in Russia anche se il prezzo del mercato è ampiamente sopra la pari. Una cosa però che non si spiega, il nostro governo impedisce la trattativa dei titoli ma, ci fa pagare il bollo del 2 per mille sul capitale istituito a suo tempo da Monti, presidente del consiglio. Mi piacerebbe intavolare un dibattito su questa questione per capire se sono da solo a pensare che questa situazione sia una delle tante anomalie della politica italiana.

Costantino