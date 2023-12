I ’totem’ per sensibilizzare: "Rifiuti, più senso civico"

"Ti piace quello che vedi? Stop all’abbandono dei rifiuti". È lo slogan della campagna di comunicazione e sensibilizzazione che il comune di Ferrara, in collaborazione con il Gruppo Hera, lancia in centro storico. A partire da ieri in via San Romano, in piazza Verdi e al parco Massari i cittadini potranno imbattersi nei primi tre pannelli installati, su un totale di sette, con lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti oltre che un risparmio in bolletta. Nella mattinata di mercoledì, davanti al totem di via San Romano, ha presentato l’iniziativa l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, il responsabile dei Servizi Ambientali del Gruppo Hera per il Distretto di Ferrara Sandro Berghi con il tecnico Fabio Sforza.

"Oltre al danno ambientale – spiega l’assessore Alessandro Balboni – l’abbandono dei rifiuti rappresenta un danno economico per i cittadini ferraresi e uno schiaffo al decoro della nostra amata città. Infatti, i costi per il recupero dei rifiuti abbandonati ammontano a un milione di euro all’anno, risorse che invece consentirebbero di ridurre le bollette dei ferraresi di oltre il 5% o ad esempio di finanziare ogni anno un lavoro come il rifacimento di piazza Cortevecchia (più di 800mila euro di fondi europei), oppure in quattro anni l’intero rifacimento di una zona come quella della Darsena (3,8 milioni di euro). Questa campagna vuole spingere alla consapevolezza che sommando tanti singoli atti di inciviltà si genera purtroppo un danno su larga scala e i pannelli informativi serviranno a ricordarcelo". L’obiettivo dei pannelli, quindi, è quello di stimolare una riflessione sulla necessità di preservare il decoro di una città patrimonio Unesco. I totem in plexiglass ricordano come l’abbandono dei rifiuti sia un comportamento che danneggia la collettività.

Mario Tosatti