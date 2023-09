I tre chilometri dei ragazzi del liceo e la grande festa

Al termine della cerimonia di consegna del riconoscimento della ‘Bandiera Azzurra’, gli studenti del liceo scientifico Roiti, con le tre classi seconde ad indirizzo sportivo, hanno effettuato la camminata lungo il percorso certificato Fidal. Si tratta di tre chilometri complessivi (1,5 km andata e ritorno) con partenza dalla Porta degli Angeli in direzione di corso Porta Po per poi ritornare indietro. Un percorso che sarà visibile anche in un’apposita cartellonista (foto sotto). La Fidal e l’Anci in collaborazione hanno pubblicato un bando rivolto ai Comuni per presentare la candidatura per l’ottenimento della ‘Bandiera Azzurra’, riconoscimento esclusivo che è assegnato annualmente ad almeno 8 Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute quali strumenti di benessere e corretti stili di vita. Il Comune di Ferrara, possedendo i requisiti per proporre la propria candidatura, ha aderito alla selezione pubblica ottenendo così il riconoscimento formale. Il tutto all’indomani del grande successo ottenuto dalla Ferrara Half Marathon che ha visto partecipare alle tre competizioni (10, 21 e 30 chilometri) oltre duemila atleti da ogni parte d’Italia e una buona parte anche dall’estero. Una grande festa che era iniziata sabato con la carica dei 200 bambini della Kid’s run. Ferrara, insomma, va sempre di corsa e non ha assolutamente intenzione di fermarsi qui.