I tredici primari a guida dei reparti

I nuovi primari hanno assunto gli incarchi nelle seguenti unità operative: Gestione del Rischio Clinico (interaziendale e a direzione universitaria), Pneumologia Territoriale (a direzione universitaria), Governo dei percorsi Outpatient (interaziendale), Prevenzione e Protezione Provinciale (interaziendale), Riabilitazione territoriale, Psicologia clinica e di comunità, Diabetologia Territoriale, Procreazione Medicalmente Assistita, Nutrizione Clinica. "Ringrazio coloro che hanno guidato le unità operative per le quali sono stati nominati i nuovi direttori – così la direttrice generale di Ausl e Cona, Monica Calamai – . Una serie di nomine mirata a dare guida stabile ad importanti e innovativi servizi della sanità ferrarese, in un’ottica di unificazione tra le due aziende sanitarie e dunque in una logica di interaziendalità per erogare servizi organici attraverso percorsi omogenei".