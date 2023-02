I tredici ragazzi speciali alla scoperta dell’Italia

Bilancio alla grande per il progetto “Easy Rider”, organizzato dalla associazione Lo specchio Odv in collaborazione con Casa e lavoro Aps. L’iniziativa si è tradotta in una vera e propria promozione a pieni voti per il gruppo dei tredici coraggiosi giovani e adulti con disabilità che, a partire da febbraio 2022 e per tutto l’anno, affiancati da due tutor, hanno sperimentato un ricco calendario annuale di gite al di là dei confini estensi, alla scoperta di Firenze, Verona, Venezia, Milano fino alle perle della riviera romagnola. "E’ stata una bella palestra di vita", così Marina Marchetti, tutor dell’associazione Casa e lavoro.