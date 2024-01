’I triangoli e le stelle’, inaugurata la mostra per non dimenticare

CODIGORO

Ieri mattina nella biblioteca comunale "G. Bassani", in collaborazione con l’Anpi provinciale e con l’Anpi di Codigoro, è stata inaugurata la mostra "I Triangoli e le Stelle: memorie di Storia", a cura di Davide Guarnieri, direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara. Il racconto di una delle più tristi pagine della storia riproponendo le immagini, che evocano le più celebri pellicole di tutti i tempi sulla Shoah. Al taglio del nastro il primo cittadino ha voluto sottolineare come "essere anti-fascisti non è anacronistico. Se oggi siamo qui, lo dobbiamo a quelle donne e a quegli uomini che, a rischio e pericolo per la loro vita, si sono ribellati all’oppressione di una feroce dittatura, per restituire al nostro Paese la libertà e la democrazia soffocate dalla dittatura". Guarnieri ha ricordato alcuni dei deportati codigoresi, tra i quali Giacobbe Soncini e Beniamino Biolcati, militari italiani che, dopo l’armistizio, si erano rifiutati di passare nelle fila dell’esercito della Repubblica di Salò. "Il no di tanti italiani deportati ha permesso a tutti noi di essere qui oggi e la memoria storica deve essere portata avanti da noi e da voi, ragazzi, perchè non ci sono più testimoni diretti. In questa mostra sono poche le figure, perchè va letta e non solo osservata". Carla Roin, ha ricordato l’appuntamento di domani alle 11, sempre in biblioteca con la il presentazione del libro di Delfina Tromboni "Vite Schedate - VI volume". Incontro preceduto dalla proiezione di due video tratte dal campo di concentramento di Auschwitz e l’altro sui partigiani codigoresi e ferraresi, a cura di Dante Giordano.

c.c.