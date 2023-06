I tutor della movida Lotta al degrado, prende il via il servizio

di Federico

Di Bisceglie

Un ulteriore tassello per il presidio del territorio. Palmo a palmo, in particolare nelle zone della movida e in galleria Matteotti. Se per le strade di Parigi sfilavano i gilet gialli, a Ferrara vedremo per le vie centrali i gilet arancioni. Nulla a che vedere con le proteste, bensì un presidio e un controllo ulteriore dei quartieri. È iniziato ieri il progetto Street Tutor, nel solco della legge regionale. L’obiettivo principale è quello di garantire, mediante un presidio organizzato e formato alla condivisione degli obiettivi, il controllo del territorio (grazie alla presenza degli steward), favorendo un’occupazione positiva degli spazi pubblici e dei luoghi di ritrovo. Fondamentale è il tema della "collaborazione positiva" con le forze dell’ordine che dovrà essere coordinata e regolata da momenti di coordinamento finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti o di disturbo della quiete pubblica, alla promozione di buone prassi di convivenza anche in collaborazione con le attività interessate dagli eventi. Parallelamente al progetto Street Tutor, il Comune ha sviluppato e avviato anche un’iniziativa di Educativa di Strada (avviata dal Centro di Mediazione e che vede la collaborazione di diversi servizi tra cui Area Giovani, SerD e Polizia Locale) sulle aggregazioni giovanili ferraresi, frutto di una co-progettazione e di un co-finanziamento con la Regione. Ed è per questo che il progetto si concentra principalmente nei luoghi frequentati dai giovani a partire dalla galleria Matteotti. Il piano è da leggersi in un’ottica di prevenzione e contenimento del fenomeno delle ‘baby gang’, utilizzando una modalità operativa che parte dal basso, ovvero attraverso l’ascolto diretto di gruppi di ragazzi nelle strade e, contemporaneamente, analizzando i contesti cittadini dove si sono verificati episodi negativi, riportati anche dalla cronaca locale. Gli obiettivi del progetto consistono in attività di individuazione-conoscenza, mappatura e monitoraggio dell’utenza giovane e giovanissima; individuazione di percorsi partecipati di aggregazione positiva ed inclusione che promuovano protagonismo e autonomia, definiti in collaborazione con i partner del progetto; attività co-progettate di promozione del protagonismo giovanile che coinvolgono direttamente i ragazzi ‘intercettati’. Complessivamente, per Street Tutor sono stati stanziati 73mila euro: un cofinanziamento tra Regione e Comune.

Le aree. Gli steward monitoreranno l’area della movida, tra piazza Verdi e via San Romano. Saranno presenti quattro operatori per cinque ore nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato. In galleria Matteotti gli operatori sono invece due, sempre per cinque ore, dal giovedì alla domenica. In zona Gad, attorno al parco Coletta, saranno dislocati due operatori, per un servizio di cinque ore dal giovedì al sabato. Mentre, solo nelle giornate di venerdì e sabato, saranno impiegati due steward tra via Arianuova e in via Canalazzi (nella frazione di Corlo) per supportare i locali nella gestione degli eventi estivi. Gli steward, nel corso dei loro servizi, avranno un canale diretto con le forze di polizia e in particolare con la polizia locale. Tanto più che è stato proprio il Comune, di concerto con viale Aldo Moro, ad avviare lo scorso anno il progetto formativo che ha portato all’individuazione di questi operatori specializzati. "L’amministrazione – spiegano da palazzo municipale – vuole fornire un supporto operativo alle attività interessate dalla movida e, allo stesso tempo, garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici, la sicurezza dei cittadini e la cura del decoro urbano". Peraltro quello degli Street Tutor è un altro tassello che va ad aggiungersi al piano, più ampio, che prende il nome di ‘Movida sicura’ e che ha visto in questi anni la realizzazione di diverse iniziative nelle zone più ‘calde’ del centro cittadino.