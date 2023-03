"I vandali continuano a rovinare i muri Servono telecamere"

Caro Carlino,

due anni fa è sorto un nuovo bel giardino che collega le mura di Rampari San Paolo alla Darsena. Peccato che i vandali abbiano già rovinato i muri e i muretti che fanno da cordolo dei sentieri. Speriamo che anche i giardini in costruzione di quel tipo non facciano la medesima fine. Il Comune ha speso soldi per imbiancare e ora si trova daccapo; perché non provvede a ricoprirle con disegni di Writers veri come quello che ricorda la strage di Bologna del 2 agosto o come quelli fatti intorno a una cabina in via Darsena che sono veramente belli? E naturalmente mancano le telecamere e quindi queste bande fanno quello che vogliono deturpando luoghi che sono di tutti.

Massimo Fantini

Caro Carlino,

vorrei segnalare che per la sottoscrizione di un buono fruttifero dematerializzato siano dati a disposizione nella migliore delle ipotesi un massimo di 120 secondi e a seconda delle circostanze un massimo di 60 secondi. In questo lasso di tempo è necessario scaricare, prendere visione e accettare tre documenti informativi inerenti al buono fruttifero stesso e trascorsi questi “eterni” 120 secondi o 60 secondi viene mostrato un avviso d’allarme in rosso indicante: Attenzione! Questo avviso riporta che per motivi tecnici l’operazione non può essere al momento eseguita, quindi, deduco che per una uguale e contraria motivazione tecnica si possa aumentare il tempo da 120 secondi a 240 secondi od anche 360 secondi e così via. Oppure si potrebbe sostituire l’avviso “Attenzione!” con “Muoviti!”.

Alessandro Frigau

Caro Carlino,

sono veramente sbigottita (mi riferisco alla lettera del 15323 sul divieto di fumare all’esterno). Non capisco perché non abbia mai sentito critiche, malumori, disagi sul wifi e sull’eccesso di tecnologia. Viviamo costantemente immersi in radiofrequenze cancerogene senza regolamentazione da parte del governo e con il potenziamento delle antenne di telefonia (almeno con la Legge Sirchia si era ottenuto qualcosa di buono,) sono aumentati i danni per la salute ma lo Stato in questo settore ha conflitti d’interessi, ecco perchè non informa, non emana nessun decreto regolamentare o di divieto, non si preoccupa di coloro che sono già elettrosensibili e noi cittadini dobbiamo solo subire. Quanta ingiustizia!

Rita Grasso