’I venerdì di maggio’, parte il ciclo d’incontri sulla storia del territorio

Comincia questa sera a Consandolo, nell’ambito di "I venerdì di maggio", la rassegna culturale organizzata dall’associazione Ricerche Storiche, con la finalità di diffondere la conoscenza di uno dei motori fondamentali per la formazione di una società consapevole e quindi maggiormente in grado di provvedere a future decisioni, specie se meglio informata sull’evoluzione del proprio territorio, ci sarà un imperdibile appuntamento. Alle 21 nella sala polivalente Sandro Pertini saranno resi pubblici i risultati della ricerca, dando origine a dibattiti, scambi di informazioni e amichevoli conversazioni. Per questo sono sempre più frequenti le richieste di nuovi dati, che questi incontri, anticipatamente programmati e definiti nei contenuti, potranno soddisfare, contribuendo anche ad impostare ulteriori percorsi di indagini, auspicabilmente sui valori e sulla produttività del territorio Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 19 maggio: "Renata di Francia - Delizie e protestantesimo".

v.f.