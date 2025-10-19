I vent’anni di Estense.com, dibattito sulla comunicazione: "La carta e i quotidiani digitali"

I vent’anni di Estense.com. Assostampa Ferrara, nell’ambito delle iniziative per celebrare i 130 anni dalla nascita dell’associazione, ha organizzato, assieme a Scoop Media Edit, cooperativa giornalistica editrice del quotidiano Estense.com, un convegno in occasione dei vent’anni dalla nascita del primo giornale esclusivamente on line di Ferrara. L’evento si è svolto nella Sala Ex Refettorio (Via Boccaleone 19) ieri dalle 9.30 alle 12. Saluti introduttivi del direttore di Estense.com, Marco Zavagli. Sono seguiti gli interventi di Antonella Vicenzi, presidente di Assostampa Ferrara, Stefania Andreotti, del direttivo Aser (Associazione Stampa Emilia-Romagna) e Chiara Bertelli, direttrice di Legacoop Estense. Il dibattito, moderato dalla giornalista Alexandra Boeru, dal titolo ’Dalla carta stampata ai quotidiani digitali. Come è cambiata l’informazione negli ultimi 20 anni’, era incentrato sul valore dell’informazione locale, del pluralismo dell’informazione e sul giornalismo indipendente. Relatori sono stati lo stesso Zavagli, due storiche firme del giornalismo ferrarese, Marcello Pradarelli (Nuova Ferrara) e Mauro Malaguti (il Resto del Carlino), e Luca Pavarotti, del Corriere Romagna e vicepresidente di Culturmedia. Sono stati proiettati videointerventi di Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano), Alessio Lasta (giornalista Rai ’Lo Stato delle cose’), Ilaria Cucchi (senatrice), Marino Bisso (portavoce della rete No Bavaglio).