I vigili del fuoco e il cane Luna al Sant’Anna

I vigili del fuoco e Luna – una bellissima labrador di 6 anni che fa parte del nucleo cinofilo – hanno fatto visita ai piccoli pazienti portando in regalo i giocattoli donati da Toys e Giocheria di Ferrara. I pompieri Filippo Pigozzi e Matteo Piazzi insieme a Luna (in uniforme per l’occasione), accompagnati dalla direttrice generale Monica Calamai hanno distribuito i doni ai bimbi alla presenza di Claudio Vella, direttore della Chirurgia pediatrica e di Agnese Suppiej, direttrice della Pediatria. Emozionati, i bambini hanno potuto accarezzare Luna che si è fatta coccolare da tutti i piccoli presenti. I bimbi hanno potuto ascoltare, dalla voce di Matteo, quanto importante sia il lavoro che viene svolto dei vigili del fuoco. Anche Alex, seguito da Chiara Forlani per il progetto Scuola in ospedale, collegato in videoconferenza da casa, ha voluto conoscere Luna anche se a distanza scegliendo il suo gioco che troverà nel suo prossimo accesso in Day hospital. L’unità cinofila presta servizio in molte operazioni di soccorso come la localizzazione di persone sepolte (in caso di calamità) o di persone disperse. L’unità di Ferrara, quando è in servizio, copre le richieste di tutta la regione, e quando è necessario, opera anche a livello interregionale e nazionale.