I vigili urbani incrociano le braccia: "Sport Festival, noi scioperiamo". Tanti turisti in arrivo, rischio caos

Il 26 settembre ci sarà lo sciopero del Corpo Polizia Locale Comune di Ferrara. L’annuncio arriva da Luca Falcitano, segretario regionale del Sulpl. "Lo sciopero – precisa – per l’intera giornata del 26 settembre, in concomitanza con la prima edizione del Ferrara Sport Festival, evento organizzato dal Comune di Ferrara, che si pone senz’altro anche l’intento di portare un importante afflusso di visitatori nel capoluogo".

Con la proclamazione dello sciopero e con le ulteriori iniziative, come presidi e volantinaggi nel centro cittadino, il Sulpl intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione del Corpo, "ormai insostenibile, la cui tenuta si regge su un equilibrio precario, e data la chiusura da parte dell’Amministrazione Comunale di fronte alle richieste dei lavoratori portate avanti da questa organizzazione sindacale, nonostante condizioni oggettive che non solo compromettono la dignità degli operatori, ma mettono a rischio la sicurezza della città. Come già ribadito più volte, il nodo principale riguarda l’organico, perché o aumentiamo l’organico, o tagliamo i servizi a scapito della cittadinanza, altre alternative proprio non ce ne sono. Sebbene il numero degli agenti, comunque inadeguato, rispetti formalmente gli standard regionali ben diversa è la situazione per i funzionari, che hanno il compito di dirigere gli uffici e i reparti, oltre che di coordinare il personale operativo su strada, e che rivestono tra l’altro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Numero, allo stato attuale, in continua diminuzione, e che potrebbe compromettere l’operatività del IV turno, certamente necessario per la sicurezza cittadina, e introdotto per tale ragione anche su forte spinta esterna. Non meno critica la condizione degli Ocm, gli ausiliari del traffico dipendenti del Comune, oggi ridotti ad appena quattro unità. Una figura essenziale per alleggerire la Polizia Locale dagli interventi di minore entità, ma che l’Amministrazione sembra intenzionata a far scomparire, scaricando così ulteriori incombenze sul Corpo. A pagarne le spese il servizio offerto alla collettività, sia per i maggiori tempi di attesa – basti pensare ai disagi creati da veicoli abusivamente parcheggiati su stalli per disabili – sia per la necessità di destinare operatori di polizia a mansioni accessorie, sottraendoli ai loro compiti primari".