I Vikings alla sbarra. Mafia nigeriana, il processo d’Appello. Udienza a settembre

Appena quattro mesi fa, il tribunale aveva depositato le motivazioni della sentenza che inchiodava i diciassette imputati accusati di far parte del clan malavitoso degli Arobaga Vikings. Ora, l’inchiesta sulla mafia nigeriana si prepara a tornare in un’aula di giustizia. Studiata la decisione del collegio giudicante, i difensori degli imputati hanno fatto ricorso e la corte d’Appello ha già fissato l’udienza. Sul calendario sono cerchiate tre date. La prima è il 20 settembre (dalle 9) al palazzo di giustizia di Bologna. Vista la complessità del procedimento e il numero degli imputati, sono già state previste ulteriori due udienze, una il 25 e l’altra il 27 dello stesso mese.

Ecco quindi che dopo l’estate – a poco più di un anno dalla lettura di quel dispositivo che condannava diciassette persone a pene da un minimo di nove a un massimo di ventidue anni di carcere – sedici imputati tenteranno di smontare le pesanti accuse di cui in primo grado sono stati ritenuti responsabili. Nell’elenco degli imputati che a settembre sfileranno davanti alla prima sezione penale, i ‘pezzi grossi’ compaiono tutti. Da Emmanuel Okenwa, alias dj Boogye, ritenuto una delle figure apicali del clan, ai boss Anthony Odianose detto Ubeba, Albert Emmanuel detto Ratty e Abubakar Shaka detto Chako. Con loro una serie di altri presunti affiliati al clan Arobaga Vikings, alcuni dei quali già noti per il tentato omicidio di via Olimpia Morata, il raid a colpi di machete ai danni di una figura di spicco del clan rivale degli Eiye che permise a procura e polizia di Stato di sollevare il velo sul gruppo criminale che controllava lo spaccio di droga nella zona della stazione.

In primo grado, si diceva, il tribunale ha emesso condanne per oltre due secoli di reclusione. Pesantissime le parole con cui il collegio, a inizio dicembre, ha spiegato il proprio verdetto. I giudici avevano parlato di un’organizzazione "solida" e "gerarchica", caratterizzata da "spietatezza e crudeltà" oltre che da una "forte carica intimidatoria" non solo sulla comunità nigeriana, ma anche su "quella ferrarese". Sin dalle prime pagine del corposo documento, i giudici si erano soffermati sull’accusa più pesante, quella di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ipotesi di reato che, secondo il collegio, ha trovato conferma nel corso del processo. Per il tribunale, "la caratura mafiosa" del sodalizio ferrarese risulta infatti "incontrovertibilmente acclarata". L’associazione aveva "una solida organizzazione" con "gerarchica ripartizione dei ruoli, rigorosa obbedienza ai principi cultisti (le associazioni nigeriane si chiamano Cult, ndr)" e "alle direttive impartite dai vertici del gruppo". I giudici evidenziano poi "i violenti tentativi di affiliazione", le "cicliche riunioni obbligatorie per gli adepti", l’impiego di "segni distintivi – quali il colore rosso – e simboli di navi tipiche del cult di riferimento" e l’uso "della violenza fisica per affermare la propria supremazia e il proprio controllo egemonico sul territorio".

Nel processo d’Appello, così come in quello di primo grado, saranno parti civili il Comune di Ferrara con l’avvocato Giacomo Forlani e una donna nigeriana vittima del clan, assistita dall’avvocato Enrico Segala.