I Vikings in Cassazione. Ricorso per 13 imputati, a fine mese l’ultimo atto

Il fortino accusatorio ha retto in due gradi di giudizio. Ora toccherà alla corte di Cassazione stabilire se le conclusioni dei giudici ferraresi e d’Appello siano state corrette nel ritenere gli Arobaga Vikings, la banda nigeriana che faceva il bello e il cattivo tempo in zona stazione, un’associazione a delinquere di stampo mafioso. Finora, come accennato, sia i magistrati estensi che quelli bolognesi (seppure in questo caso con una riduzione delle pene) hanno lasciato intatta l’impostazione dell’accusa. Ma la partita non è finita. Lette le motivazioni d’Appello, i legali di tredici imputati hanno impugnato la sentenza facendo ricorso in Cassazione. A breve sapremo dunque se i giudici della Suprema corte cristallizzeranno l’operato dei tribunali precedenti o se invece accoglieranno le istanze delle difese. Bisognerà però attendere ancora qualche settimana. Gli ermellini hanno infatti fissato l’udienza per il 27 maggio davanti alla sesta sezione penale.

A fare ricorso sono stati quasi tutti gli imputati (solo tre non hanno proseguito, tra cui i due assolti in Appello). Gli ermellini dovranno ora valutare quanto stabilito per boss e soldati del gruppo tra i quali spiccano – solo per citare i soggetti ritenuti ai piani alti dell’organizzazione – Emmanuel Okenwa, alias Dj Boogye, il numero tre della catena gerarchica e boss indiscusso della zona di Ferrara, Emmanuel Albert detto Ratty, Igbinosa Irabor detto Ebo, Shaka Abubakar detto Chako, e Anthony Lucky Odianose detto Ubeba. In udienza saranno presenti anche le parti civili, Florence Ahaku, venditrice ambulante presunta vittima di richieste estorsive da parte del clan (assistita dall’avvocato Enrico Segala), e il Comune di Ferrara (avvocato Giacomo Forlani).

L’estremo tentativo di smontare l’impianto accusatorio si concentrerà presumibilmente sull’ipotesi di associazione di stampo mafioso. Una contestazione sempre respinta dai legali degli imputati (tra i difensori ci sono gli avvocati Giampaolo Remondi, Laura Ferraboschi, Simona Maggiolini, Irene Costantino e Roberta Provenzano) e principale oggetto di discussione nei vari gradi di giudizio. La corte d’Appello – riprendendo le conclusioni dei giudici di primo grado – su questo punto era stata netta. Il clan nigeriano era "una struttura delinquenziale organizzata e riconoscibile, dotata di una elevata capacità criminale". La banda esercitava "il controllo del territorio avvalendosi di metodi mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo", riscontrata "nello stato di assoluta e totale omertà delle vittime".

In secondo grado, su sedici imputati quattordici erano stati condannati con pene ridotte e due assolti. Gli sconti più significativi sono quelli disposti per i vertici dell’associazione, dj Boogye e Ratty. Per il primo la pena è stata quasi dimezzata, dai 22 anni del primo grado ai tredici e tre mesi dell’Appello. Per Ratty gli anni da scontare sono scesi da venti a dodici e tre mesi. Chako ne è uscito con undici anni invece di quindici, Odianose tredici e un mese invece di diciassette e due mesi, Henry Arehobor detto Threeman tredici anni e un mese invece di tredici e tre, Glory Egbogun detto Omomo undici anni e quattro al posto di tredici, Irabor undici anni e due mesi invece che tredici. E ancora, Musa Junior da quindici a undici anni e sette, Kingsly Okoase undici e quattro da tredici, Godspower Okoduwa dodici anni e quattro mesi dai 17 del primo grado, Jonah Omon da undici a quattro anni, Stanley Onuoha da dieci anni a otto e dieci mesi, Gbidy Trinity da dieci anni a otto e dieci mesi e Felix Tuesday da dodici a nove anni e tre mesi. Ora tutto si giocherà nel terzo e ultimo round giudiziario.