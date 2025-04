I "vini delle sabbie" . Successo al Vinitaly: "É la nostra ricchezza"

Alzano i calici Emanuele Mattarelli (Mattarelli Vini), Sante Baldini, Tenuta Garusola e presidente del Consorzio dei vini doc del bosco Eliceo, e Annalisa Barison, di Corte Beneficio, filari di vite nella campagna di Copparo. Lo stand dei vini delle sabbie al Vinitaly è stato preso d’assalto dai visitatori della fiera del vino che si sta svolgendo a Verona. ’Stiamo assistendo ad una grande attenzione ai vini autoctoni che stanno ricevendo numerosi riconoscimenti’, dice senza nascondere l’antusiasmo Silvia Bozzato, direttrice dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara (Massimiliano Urbinati è il presidente).

Dalla nostra provincia sono partiti per Verona 12 produttori, con loro i doc Fortana, Merlot, Sauvignon e Bianco del Bosco, le Igt Rosè di Fortana e i vini biologici, come il Trebbiano, frutto della collaborazione tra Tenuta Garusola e Mattarelli Vini. Con una novità, il Pinot Bianco. ’Sempre più forte l’attenzione per i vitigni locali, tra questi la Fortana. I vini delle sabbie sono una produzione esclusiva del nostro territorio con sentori e profumi legati alla sapidità del nostro territorio’, spiega Baldini, cicerone insieme ai suoi colleghi di una degustazione guidata che si è svolta allo stand B4 nel padiglione Emilia Romagna dove ha fatto tappa anche Massimo Bottura, chef stellato. Fortana e Pinot, bollicine e la forza di una terra, bicchieri di rosso che schiumano e voglia di rimboccarsi le maniche per conquistare un mercato sempre più difficile sotto il peso dei dazi. E’ il ’Made in Ferrara’ che si sta mettendo in mostra alla 57ª edizione di Vinitaly, manifestazione che proseguirà fino al 9 aprile. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi, alla camera di commercio, da Paolo Govoni, vice presidente dell’ente.

"E’ un nostro patrimonio – le sue parole –, una ricchezza per questa provincia, una ricchezza alla quale crediamo. Certo bisogna fare qualche passo avanti, creare altri canali commerciali, abbinare il vino con il Delta, le mete turistiche. Ma il loro valore, il valore di questi imprenditori e del loro vino sono sotto gli occhi di tutti". L’uva Fortana, regina Doc Bosco Eliceo, è il simbolo dell’enologia ferrarese. Nel 2024 sono stati quasi 650 i quintali di Fortana su un totale di 1.370 quintali d’uva doc Bosco Eliceo, che include Sauvignon, Bianco e Merlot. E’ perfetto con l’anguilla e con la salamina, altri prodotti doc del Delta del Po e di questa provincia. Due storie che si intrecciamo. Quella del Consorzio dei vini doc del bosco Eliceo e quella del Consorzio e la Strada dei Vini e dei Sapori. Dal 2012 collaborano a eventi e fiere per promuovere il territorio, le eccellenze. Associazione che è anche alla regia dell’iniziativa ’Il cibo è chi lo fa’, edizione 21, che si è svolta in piazza Trento Trieste nel fine settimana.

Anche qui i 40 i produttori provenienti da ogni regione, dal Piemonte alle isole, hanno registrato grandi numeri nelle casette, sapori e tradizioni, colori e profumi che fanno breccia.