I virtuosismi di Pekka Kuusisto. Incontro sul noto violinista

Per il ciclo di appuntamenti a ingresso libero di Classica d’ascolto organizzati dalla Scuola di musica moderna – Associazione musicisti di Ferrara Aps in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara, oggi alle 15.30 è la volta di

’Pekka Kuusisto’: l’artista del futuro? Incontro a cura di Julie Shepherd che si terrà nell’aula magna Stefano Tassinari, in via Darsena 57. Un incontro alla scoperta del virtuosismo musicale di Pekka Kuusisto, il violinista finlandese che sta ridefinendo i confini della creatività con un mix esplosivo di tradizione e sperimentazione. Dalla maestosità della musica classica alla frenesia elettronica e ai ritmi avvincenti del folk, Kuusisto si muove agilmente tra generi, offrendo un’esperienza musicale unica nel suo genere. Pronto a rompere gli schemi e a illuminare il futuro della musica. Anche quest’anno, l’Associazione musicisti di Ferrara Aps propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15,30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco la domenica mattina alle 10,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamodernaAMF, già da due anni si è tornati in presenza con una formula mista, che prevede anche il collegamento in diretta Facebook e Youtube. L’accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno nell’Aula magna Stefano Tassinari sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.