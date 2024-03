I volontari del pulmino conquistano il podio

Volontari per passione. Sabato 23, alle 10.30, nella sala consiliare del Municipio di Vigarano Mainarda, si terrà una cerimonia per consegnare una onorificenza ai volontari del pulmino. Il pulmino esce ogni giorno. Ogni mese infatti ci sono una trentina di trasporti. "Abbiamo una convenzione con Auser, la gestione amministrativa è del comune – aveva spiegato l’assessore Francesca Lambertini (foto) –. Per ottimizzare il servizio abbiamo introdotto un regolamento che prima non esisteva e abbiamo iniziato ad utilizzare un nostro dipendente come autista in aggiunta ai volontari".