I volontari ‘liberano’ l’argine. Raccolti 1.200 chili di rifiuti

Un’area golenale del fiume Reno restituita alla natura grazie ai volontari PlasticFree di Terre del Reno. Sabato, un gruppo di volontari ha dedicato una giornata di impegno al recupero e alla pulizia di un tratto di argine troppo spesso ‘vittima’ di abbandono indiscriminato di rifiuti. L’intervento si è concentrato su una zona attraversata dalla strada comunale che passa sopra il ponte della chiusa a Sant’Agostino, un’area fondamentale per l’ecosistema fluviale e una delle più colpite dall’incuria. Nonostante l’importanza ambientale, il sito è infatti minacciato da rifiuti di ogni tipo. Durante l’operazione sono stati recuperati oltre 1.200 chili di materiale indifferenziato. Tra i rifiuti rinvenuti, i volontari hanno trovato contenitori di olio esausto, carta catramata, water, armadietti, radio, rulli per imbiancare e molto altro. Scarti abbandonati che hanno messo a dura prova l’impegno e la determinazione dei partecipanti. A rispondere alla chiamata sono stati numerosi volontari provenienti da diverse località (Ferrara, Bondeno, Cento, Vigarano e Terre del Reno) che, con grande spirito di comunità, hanno lavorato fianco a fianco per restituire dignità, pulizia e valore all’area. Un’azione collettiva che ha avuto l’aiuto fondamentale della polizia locale e dell’amministrazione per il necessario supporto logistico e operativo.

l. g.