I volontari raccolgono i rifiuti nell’alveo del Po

A Goro, domenica scorsa, si è tenuta una giornata di raccolta di rifiuti sull’alveo del Po. Dal mattino, i Nuclei Bersaglieri di Portomaggiore e di Comacchio e i volontari soci del Circolo Legambiente Delta del Po si sono divisi in due gruppi e hanno percorso quattro chilometri di sott’argine del ramo del Delta del Po. E sono stati raccolti rifiuti di ogni genere in 35 sacchi capienti, che in media erano 30/35 chilogrammi l’uno per un totale di 1.050 chili. "Il sott’argine spesso era allagato, probabilmente in alcuni tratti il fiume aveva tracimato e depositato rifiuti urbani in una quantità normale – riferiscono i soci del Circolo Legambiente Marino Rizzati, Pier Luigi Gentili e Tonino Pasquali -. Ma siamo arrivati in un’ansa e ci siamo trovati davanti la "classica e maledetta" discarica abusiva" e riportano di aver raccolto tutto in una decina di sacchi pieni fino all’orlo: "Una discarica di medicinali, con una enormità di bottiglie da due litri di plastica, persino dei bastoncini di cotton fioc. Bottiglie di vetro, lattine per bibite, palline da tennis, parti di polistirolo, contenitori di detersivi". Dal Circolo Legambiente viene rivolto un sentito ringraziamento agli operatori di Clara spa per il recupero dei sacchi di rifiuti, ai due nuclei dei Bersaglieri di Portomaggiore e di Comacchio per la partecipazione, agli Enti che hanno supportato l’organizzazione e a due carabinieri in servizio in zona "che ci hanno fatto i complimenti per l’attività che andavamo a svolgere". Il senso civico di chi raccoglie i rifiuti è ammirevole.

v.f.