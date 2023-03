I volti della Luna tra scienza e fantasy Focus a Casa Niccolini

È in programma per oggi alle 10,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini il seminario conclusivo della rassegna ‘Il ritorno dell’uomo sulla luna’, promossa dall’Associazione di promozione sociale Baffo John Potter. Temi dell’incontro pubblico saranno svariati: Luna, il trampolino per il futuro - Programma Artemis della Nasa, cosa succederà nei prossimi anni?, La Luna quale scenario della filmografia e narrativa di fantascienza, il suo coinvolgimento nel mondo del fantasy. Dialogheranno sui temi Giovanni Mongini, Antonio Bianchi e Davide Formenti.