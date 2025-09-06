I Wit Matrix omaggiano i Pink Floyd: "Ricordiamo così la celebre band"

Il Teatro Comunale torna a vibrare al ritmo delle sonorità psichedeliche e senza tempo dei Pink Floyd, grazie al ritorno del Pink Floyd Festival, un evento atteso da fan e appassionati, organizzato dalla Pro Loco di Cento. Questa sera, il festival culminerà con un concerto della tribute band ’Wit Matrix’, considerata tra le migliori in Europa nel rendere omaggio al leggendario gruppo britannico. Il teatro ospita una mostra sulla celebre banda, oggi l’ultimo giorno.

A rendere la serata di oggi più speciale è una cena dedicata alle due ospiti Machan Taylor e Franka Wright, già tutto al completo. Durante la conferenza di presentazione dell’evento, che si è tenuta ieri, Franka Wright, ex moglie di Richard Wright, ha aperto il cuore ai presenti, condividendo ricordi intimi e aneddoti personali legati al periodo vissuto accanto a Richard e alla band. "La loro musica ti entrava nel sangue, per sconvolgerti l’anima", ha esordito con emozione. "Ho conosciuto Richard in Grecia, insieme a David (riferendosi al chitarrista David Gilmour) e Ginger Gilmour, che all’epoca era sua moglie. Non sapevo nemmeno che avessero delle case proprio lì".

Con queste parole Franka ha iniziato a rievocare un periodo che, inizialmente, sembrava distante da lei e dal suo mondo. "Quello che spesso si dimentica – ha continuato – è quanto Richard fosse profondamente appassionato. Quando l’ho incontrato per la prima volta, non ero nemmeno una fan della band – sorride – amavo decisamente di più i Rolling Stones. Poi però, per la prima volta in vita mia, li ho visti esibirsi dal vivo e da lì tutto è cambiato – il suo racconto si è poi fatto più intimo, toccando anche aspetti affettivi e familiari –. Ricordo di aver conosciuto praticamente subito anche i figli di David. Erano così belli e puri che pensai subito potessero essere angeli. Proprio per questo avevo insistito per fare loro una foto di famiglia".

Anche Machan Taylor, storica corista della band, presente alla conferenza, ha voluto condividere la sua esperienza unica con i Pink Floyd, sottolineando quanto quella collaborazione avesse segnato la sua carriera e la sua vita. "Salire sul palco con loro era come entrare in un’altra dimensione – ha raccontato la cantante, la cui voce ha accompagnato la band in numerosi concerti –. Tutto è iniziato quando ero in tour con George Benson, e ricevetti la telefonata dal manager dei Pink Floyd che mi chiedeva di incontrare la band. All’epoca erano in piena fase di registrazione e così partii immediatamente per Los Angeles. Ricordo una conversazione meravigliosa con Richard, e dopo pochi minuti mi chiese se volessi partire in tour con loro".

Emily Mirelli