Icarus Ensemble al Torrione

Oggi, per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea arriva Icarus Ensemble. Formazione nata nel 1994, l’Ensemble di livello internazionale, diretta da Virginia Guastella, vanta un curriculum di collaborazioni di gran livello artistico e recenti produzioni che hanno incluso esponenti della scena elettronica e post techno internazionale. L’evento alle 21.15 al Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore. Icarus Ensemble. Giovanni Mareggini, flauto - Alberto Delasa, clarinetto - Yoko Morimyo, violino - Luca Colardo, violoncello - Diego Petrella, pianoforte - Marco Lazzaretti, percussioni Virginia Guastella, direzione Virginia Guastella.

Dopo aver conseguito diversi titoli di studio accademici e di perfezionamento (Diploma in Pianoforte, Composizione, Laurea cum Laude in Estetica musicale all’Università di Bologna, Accademia Chigiana) lavora da poco più di vent’anni come compositrice, pianista, produttrice e direttrice in diversi ambiti: contemporanea, crossover, opera/teatro musicale, improvvisazione e colonne sonore per film muti e sonori. In quest’occasione è alla guida dell’Icarus vs Muzak, su invito dello stesso ensemble, per un concerto monografico dedicato alla sua produzione.