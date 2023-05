Ida Salvago nuova segretaria generale della categoria

L’assemblea generale della filctem Cgil di Ferrara (Federazione italiana lavoratori chimica, tessile, energia e manifatture), ha eletto Ida Salvago come nuova segretaria generale della categoria. Salvago succede a Fausto Chiarioni, che ha concluso il suo secondo mandato alla guida della federazione, ed è la prima donna della Filctem di Ferrara a dirigere il comparto sul nostro territorio. Ida Salvago, 44 anni, originaria di Taranto, è laureata in Beni Culturali all’Università di Lecce. Archeologa di professione, si è trasferita a Ferrara nel 2011 avvicinandosi al mondo della Cgil. "Le sfide che la categoria ha dovuto affrontare in questi ultimi anni in un contesto di crisi e cambiamento sono state numerose – dichiara Salvago -. L’importanza della giusta transizione energetica, della difesa dell’occupazione e dello sviluppo industriale sostenibile, così come delle competenze, necessiterà di una continua formazione soprattutto dei giovani, sui diritti, sulla contrattazione collettiva e sulla partecipazione".