Idealservice: "Così migliora il contratto"

Il risultato migliorativo per i lavoratori di Idealservice è stato ottenuto. E questo è senz’altro un aspetto positivo. Ma "spiace aver dovuto scomodare il Prefetto per la gestione di una situazione che si sarebbe potuta risolvere semplicemente leggendo i testi degli accordi sottoscritti e agendo le normali relazioni sindacali. Ma si sa, per qualcuno l’apparenza è molto più importante della sostanza". Per chi ha dimestichezza con il proverbiale linguaggio sindacale, la nota dei confederali – Cgil, Cisl e Uil – rappresenta un vero e proprio strappo con i sindacati di base. D’altra parte, la trattativa dall’inizio è stata condotta dalle tre confederazioni. Se si è, quindi, arrivati a un accordo, lo si deve al loro lavoro. Anche perché, è bene ricordarlo, sono gli unici titolati – anche a livello nazionale – a sottoscrivere il contratto collettivo nazionale.

Arriviamo al tavolo convocato l’altro giorno a palazzo Giulio d’Este. "Il motivo dell’incontro – si legge nella nota di Cgil, Cisl e Uil – era legato alla situazione dell’appalto che la cooperativa ha in essere al sito di Versalis (all’interno del Petrolchimico). Nel corso dell’incontro si è addivenuti ad un ulteriore accordo. Che altro non fa che specificare quello che era già stato stabilito nel mese di maggio 2024 e ribadito nel novembre dello stesso anno: a partire da aprile, al personale in servizio verranno riconosciuti venti minuti di vestizione per ogni turno di lavoro. I lavoratori di Idealservice vedranno attivato il servizio di lavaggio della divisa e avranno a disposizione due pulmini per il trasferimento da e per la portineria. Esattamente i contenuti degli accordi già sottoscritti".

L’unica novità riguarda "i tempi nei quali verranno discusse le maggiorazioni legate ai turni notturni e festivi che verranno erogate a partire da agosto 2025".

Federico Di Bisceglie