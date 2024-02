Idecon si ingrandisce. Ecco cosa cerca

La Idecon di Castel Bolognese (Ra), azienda di produzione macchinari e fornitore d’impianti industriali, cerca tecnico assistenza clienti post vendita. La ricerca è rivolta ad ambosessi. Viene richiesto un diploma in ambito tecnico (preferibile informatica) oppure precedente esperienza come tecnico manutentore hardware e software o forte dedizione/passione all’ambito informatico. Inoltre, è richiesta conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di suite user office 365, conoscenza windows xp/7/10/11, Linux, capacità di lettura linguaggi C/C++, conoscenza di Latex. È preferibile essere in possesso di un diploma in ambito tecnico e conoscenza di una seconda lingua straniera come tedesco, spagnolo o francese. Inquadramento con un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Orario, tempo pieno.