È del 36enne veneto Mirko Balzanelli (nella foto), il corpo che è stato recuperato in mare a Lido degli Estensi nel pomeriggio di giovedì scorso. Ieri mattina, i genitori del giovane sono giunti nel Ferrarese per il doloroso rito del riconoscimento della salma, dopo essere stati contattati dal personale della Guardia Costiera di Porto Garibaldi che, in stretta collaborazione con la Procura di Ferrara, sono riusciti a risalire all’identità della vittima, trovando sotto l’ombrellone di uno dei bagni adiacenti allo specchio di mare, in cui Balzanelli ha perso la vita, il suo zaino con i documenti e altri effetti personali. È questo l’epilogo della tragedia che si è consumata giovedì scorso. Il 36enne si trovava sulle spiagge di Lido degli Estensi da solo, per godersi una giornata di relax e tranquillità. E attorno alle 16 ha deciso di concedersi una nuotata in mare.

Ed è stato in quel momento che, forse per un malore che lo ha improvvisamente colpito, ha cominciato ad annaspare, a gridare, chiedendo soccorso. I bagnini della cooperativa Alto Adriatiko, che stavano sorvegliando il tratto di mare tra i bagno Oro, Italia e Playa Loca, hanno notato Balzanelli sbracciarsi e, poi, sparire, inghiottito dalle acque. Gli operatori del salvataggio non hanno perso tempo e hanno avviato immediatamente le ricerche, setacciando in lungo e in largo lo specchio d’acqua a bordo dei loro mosconi. A dar loro manforte, sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna e ai pompieri del presidio acquatico di Comacchio con le moto d’acqua, mentre dall’alto un elicottero dei Vigili del fuoco ha dato supporto aereo. Le operazioni sono andate avanti per ore, senza tregua. E alle 20 il corpo esanime del 36enne è stato avvistato a circa cinquanta metri dalla battigia. I soccorritori lo hanno così raggiunto e trasportato a riva, sulla spiaggia dinanzi al bagno Maremoto. I sanitari, giunti a bordo dell’automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso per annegamento. Mirko Balzanelli era residente a Bovolone, nel Veronese, dove era tra i titolari dell’azienda di famiglia ‘Arredo in Stile’, specializzata nella realizzazione di mobili artigianali. Un giovane e apprezzato imprenditore, che amava anche viaggiare, come testimoniano le foto sul suo profilo Facebook, scattate a Granada, Siviglia, in Arizona. Una giovane vita, che troppo presto si è spezzata.

Valerio Franzoni