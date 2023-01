Identità e libertà, il ‘compleanno’ del Tricolore Il ferrarese Compagnoni lo scelse 226 anni fa

di Francesco Franchella "I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutti dì sormontati d’ogni parte dalla pertinace avarizia delle nazioni. Così grido quand’io mi sento insuperbire nel petto il nome italiano, e rivolgendomi intorno io cerco, né trovo più la mia patria". Nelle poche righe della sua celebre Lettera da Ventimiglia, Ugo Foscolo ha espresso il travaglio di secoli, un travaglio che, fino alla Repubblica (e, in parte, anche oltre), ha segnato le vicende del territorio italiano e degli italiani. Storia frastagliata, quella dell’Italia, prima cortina di ferro tra paesi stranieri; poi, cortina di ferro tra divisioni interne. Un unico segno è rimasto immutabile: il Tricolore. "Raccolgaci un’unica Bandiera, una speme", scriveva Mameli, non ancora ventenne, nel Canto degli Italiani. Eppure, in quanti sanno che il compleanno del Tricolore è proprio oggi? Italia, 7 gennaio 2023 – Repubblica Cispadana, 7 gennaio 1797. Ma procediamo con ordine. Siamo nel 1796 e Giuseppe Compagnoni – sacerdote, politico ed ecclettico intellettuale nato a Lugo di Romagna che, girando gran parte del nord della penisola in aria di Rivoluzione Francese, ha avuto modo di abbracciare spinte rivoluzionarie, progressiste e di tendenza giacobina – ritorna a Ferrara, dove si fa eleggere tra i deputati del...