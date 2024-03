"Idice invaso dai detriti, situazione ormai ricorrente"

Cattiva manutenzione del torrente Idice. Lo denuncia il circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia di Argenta, che annuncia, insieme alla consigliera regionale dei meloniani Marta Evangelisti, di aver depositato un’interrogazione per far esaminare lo stato della pulizia del torrente Idice. "Vogliamo sia fatta chiarezza su un punto molto delicato quale è quello della manutenzione dei corsi d’acqua – spiega il responsabile argentano di Fratelli d’Italia Nicola Fanini –. Ringraziamo la nostra rappresentante in Regione Marta Evangelisti per la sua disponibilità. Diversi cittadini ci hanno allertato della situazione che caratterizza l’Idice. Nei giorni scorsi, insieme al presidente dell’Rpc di Campotto, Ciani, siamo andati a visionare quello che è lo stato di pulizia del torrente, una situazione di forte criticità con diverse alberature che ostacolano il normale flusso e che rappresentano un chiaro pericolo". Di qui l’esigenza di "un intervento in tempi rapidi da parte della Regione. E’ fondamentale che Stefano Bonaccini e la giunta inizino a lavorare per una programmazione periodica di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, cosa che fino ad adesso mai è stata portata avanti".

Il percorso dell’Idice sostiene la consigliera Evangelisti "interessa i territori di Bologna e Ferrara, nell’ultimo tratto. Da diverse segnalazioni emerge preoccupazione per la mancata pulizia del torrente e la massiccia presenza di arbusti nell’alveo. La vegetazione ostacola il flusso delle acque e ne causa l’innalzamento del livello, diminuendo il margine di sicurezza in caso di esondazioni. Le recenti piogge hanno ridestato le preoccupazioni dei cittadini per un’eventuale piena dell’Idice". "Una situazione che periodicamente si ripropone", conclude Fanini.

