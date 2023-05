Idice, ponte riaperto al traffico ordinario

La Provincia ha deciso di riaprire al transito il ponte sul fiume Idice a Campotto, nell’Argentano. Un provvedimento preso in accordo con il Comune di Argenta e gli altri livelli istituzionali interessati, per tenere insieme la necessità che la comunità di Campotto non resti isolata dal punto di vista viario, in seguito alla chiusura della Sp 38 Cardinala, e, nello stesso tempo,

nella salvaguardia delle condizioni di sicurezza del ponte. Infatti, la decisione di riammettere il transito veicolare sulla struttura di attraversamento avviene con il limite per i veicoli fino a 3,5 tonnellate a pieno carico e con la deroga per i mezzi di trasporto pubblico. Permane, invece, la chiusura della Sp Cardinala a partire dalla strada comunale Bastia Ponente fino al confine provinciale.