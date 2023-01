Idrocarburi nel fiume Reno "Situazione sotto controllo"

CENTO

La corsa contro il tempo di sindaci, protezione civile e vigili del fuoco ha dato i suoi frutti, riuscendo ad arginare ed assorbire gran parte della sostanza oleosa riconducibile a idrocarburi, che venerdì aveva fatto lanciare l’allarme ambientale per il Reno. Come previsto, infatti, con le piogge il livello del Reno si è alzato e se da una parte, domenica era stato necessario rimuovere le barriere assorbenti all’Opera Reno di Sant’Agostino e a Poggio Renatico, dall’altra si è riusciti a fermare lo sversamento bloccandolo dalla fonte e posizionandovi assorbenti. "Chiudendo il canale Dosolo a Sala Bolognese, il Reno si è pulito – ha detto l’assessore Vito Salatiello – ora occorre continuare a indagare palmo a palmo per trovare l’origine e capire cosa abbia causato lo sversamento". I risultati delle analisi svolte dal laboratorio dell’Arpaeo, intanto, confermano l’ipotesi della presenza di idrocarburi nelle acque, sebbene in concentrazioni ridotte e al momento, non sono emerse evidenze di contaminazione sull’asta del Reno a valle, in provincia di Ferrara e di Ravenna". Oggi Arpae proseguirà il monitoraggio sulla qualità delle acque attraverso ulteriori rilevazioni che interesseranno diversi punti del territorio potenzialmente coinvolto, anche nell’area del canale Dosolo.

"La nostra preoccupazione era per le rive del bosco Panfilia – dice il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi – è stata di certo un’occasione per riaprire i ragionamenti sul Reno e sulla sua manutenzione. Un’emergenza che ci ha fatto testare che il sistema organizzativo ha funzionato, mostrandoci che sappiamo come muoverci, le competenze e soprattutto la grande collaborazione tra tutti i sindaci coinvolti, del ferrarese e del bolognese, con costante fitto confronto e scelte condivise. Un grazie particolare, a tutti gli intervenuti e al santagostinese Vittorio Tassinari dell’Opera Reno che ha dato un supporto fondamentale". Intanto proseguono le indagini sulla possibile origine dell’inquinamento in tutta l’area interessata così come gli interventi di Arpae che sabato, notando dalle panne assorbenti di Opera Reno, alcuni punti di trafilatura della sostanza oleosa, avevano concordato coi vigili del fuoco il posizionamento di un’ulteriore barriera, eseguendo lì, un campionamento della sostanza, così come diversi sono stati in zona Sala nel punto in cui il Dosolo si immette nel Reno.

Laura Guerra