"Idrokinetik, la crisi della piscina ci può danneggiare"

Su quanto sta accadendo al Centro Nuoto Copparo, interviene Mattia Guerzoni, amministratore delegato del Poliambulatorio Idrokinetik della città. Il responsabile del centro di riabilitazione ha manifestato la sua ammirazione per la protesta dell’altro ieri alle porte della piscina, sostenendo che la partecipazione, seppur non molto numerosa, a questa iniziativa organizzata dagli atleti e dalle loro famiglie ha permesso di sottolineare l’importanza del centro sportivo per la comunità. Alla domanda riguardante l’utilità e l’efficacia sul piano pratico del sit-in tenutosi venerdì, Guerzoni ha affermato che, anche se non nell’immediato, "manifestare il proprio interesse porta sempre a un risultato di qualche tipo". In seguito, l’amministratore delegato del Poliambulatorio ha parlato di quali potrebbero essere le ripercussioni che l’interruzione delle attività nella storica piscina potrebbe portare al centro di riabilitazione. "La Piscina Comunale e Idrokinetik sono due realtà diverse ma che convivono l’una con l’altra. Proprio per questo, molti iscritti al Centro Nuoto sono anche pazienti del Poliambulatorio, per cui il termine delle attività sportive potrebbe influenzare negativamente il nostro lavoro". Guerzoni ha voluto sottolineare la sua fiducia per quanto riguarda gli sviluppi della vicenda e per decisioni che verranno prese. "La volontà del Comune è quella di trovare una soluzione al problema".

Viviana Perelli