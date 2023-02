Idrovia, decollano i lavori per il ponte a Final di Rero

Stanno prendendo corpo i lavori che porteranno alla costruzione del nuovo ponte di Final di Rero, che inserisce nel più ampio progetto dell’Idrovia Ferrarese, che ha l’obiettivo di realizzare un collegamento via acqua dalla conca di Pontelagoscuro a Porto Garibaldi. Ieri, presso il Centro socio-culturale ‘La Fenice’ nella località del Comune di Tresignana, si è tenuto un incontro pubblico per l’illustrazione dei vari step di cantiere previsti alla presenza della vice presidente della Regione Irene Priolo, della sindaca Laura Perelli, del responsabile unico di procedimento, ingegner Davide Parmeggiani (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile) e della consigliera regionale Marcella Zappaterra.

I lavori che hanno preso il via il 14 febbraio scorso sono stati affidati alla rete di imprese formata da CGX Xodo srl, C.F.C. Soc. Coop. e Nuova Co.De.Mar. srl e saranno suddivisi in tre step, con una durata complessiva dei lavori di quattro anni. Il primo (opere in appalto), che prevede un investimento di 17,26 milioni di euro, consisterà nel risezionamento dell’alveo dal ponte a valle per un tratto di 1,6 chilometri, una nuova curva, la demolizione e costruzione del nuovo ponte sulla strada provinciale 15 (via del Mare) con viabilità annessa, e il rimodellamento dell’isola che si verrà a creare a seguito del risezionamento. Il terreno di scavo che sarà ricavato, verrà impiegato per il rialzo del tratto arginale Migliarino-Ostellato del canale navigabile. Gli altri due step riguarderanno le opere complementari: uno riguarderà il risezionamento della conca di Valpagliaro a monte del ponte e il rivestimento a scogliera per un tratto di 2 chilometri (7 milioni di euro); l’altro, la ricostruzione della banchina a monte del ponte e la realizzazione dello scivolo di alaggio, la riqualificazione ambientale dell’isola e la conversione del ponte provvisorio in passerella ciclopedonale di accesso all’isola. Nell’ambito dei lavori per realizzazione della nuova infrastruttura su via del Mare, che sarà in acciaio e costituito da due campate, il ponte provvisorio garantirà il traffico in entrata e in uscita dalla località. Ed è proprio per le modifiche alla viabilità che saranno apportate, è stata scelta Final di Rero come sede della presentazione delle opere. Un intervento che, come ha spiegato la vicepresidente della Regione Priolo, rappresenta un tassello importante del progetto dell’Idrovia, che avrà ricadute sulla valorizzazione ambientale e turistica del territorio, oltre che, in chiave futura, in grado di garantire la navigabilità per i natanti di quinta classe europea, una volta che saranno completati tutti i tratti.

Valerio Franzoni