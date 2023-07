Idrovore della solidarietà Dono alle zone alluvionate

La solidarietà ai territori colpiti dall’alluvione e ai Consorzi di bonifica, che hanno impiegato mezzi e uomini per scongiurare danni peggiori, arriva dagli associati di Uila Nazionale (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari). Su iniziativa del sindacato, infatti, è stata lanciata una raccolta fondi e con il ricavato sono state donate quattro idrovore a: Consorzio della Bonifica Renana, ai due Consorzi della Romagna e Romagna Occidentale ed anche al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che in quei giorni, pur non essendo toccato direttamente dai fenomeni alluvionali, ha supportato con idrovore e personale i Consorzi delle zone più colpite per liberarle dall’acqua.

"Ringrazio la Uila per aver aperto la sottoscrizione – ha detto durante la consegna delle idrovore avvenuta l’11 luglio a Faenza il presidente Stefano Calderoni - e naturalmente i lavoratori che hanno aderito davvero molto numerosi. Tutta la solidarietà è importante, ma quella che arriva dal settore agricolo ha un valore ancora maggiore, perché significa che gli operatori riconoscono il ruolo essenziale dei Consorzi che, oltre alle attività ordinaria di gestione delle acque e del territorio, hanno attraversato due anni di gestione straordinaria prima con la siccità estrema e poi con i fenomeni alluvionali. Useremo al meglio la macchina che ci è stata donata, estremamente all’avanguardia perché si tratta di un’idrovora ad alte prestazioni, insonorizzata, alimentata da motori diesel a tre cilindri di ultima generazione, completa di set di tubazioni e accessori".

Un dono arrivato grazie all’impegno del sindacato che fa capo alla Uil e unisce i lavoratori del settore agricolo e alimentare. "Come UILA nazionale siamo rimasti molto colpiti da quanto accaduto nel mese di maggio in Emilia-Romagna - sottolinea Mirko Cavallini, segretario territoriale di UILA- UIL di Ferrara e Rovigo -. La raccolta fondi tra i nostri associati che ha avuto un grande successo e abbiamo scelto di non fare una donazione in denaro, ma di acquistare uno strumento essenziale come l’idrovora per metterlo a disposizione dei territori maggiormente colpiti e degli enti che sono stati essenziali in quel momento di forte emergenza". "Subito dopo l’evento – ha aggiunto il direttore generale del Consorzio Mauro Monti – sono arrivate al nostro ente richieste di aiuto da parte dei Consorzi maggiormente colpiti e della Protezione Civile regionale, ai quali abbiamo voluto dare immediato riscontro, inviando squadre di personale qualificato per l’installazione di impianti idrovori provvisori. Hanno partecipato a questa azione 117 dipendenti".