Idrovoro e garzaia, i tesori estensi aperti nel weekend

Scarpe comode e bagaglio leggero: un weekend pieno di incredibili sorprese visitando tra Emilia e Romagna i 63 luoghi che i volontari del Fai hanno scelto per le giornate Fai di primavera, che si svolgeranno oggi e domani. Per quanto riguarda Ferrara sono due i luoghi visitabili. Ad Argenta, l’impianto idrovoro di Saiarino, nei pressi della confluenza tra i fiumi Reno, Idice e Sillaro. Il complesso di architettura proto-industriale di Saiarino, meraviglia ancor oggi, dopo oltre un secolo, per la lungimiranza della progettazione. A Codigoro aprono l’ex zuccherificio e la garzaia, luoghi di interesse ambientale e naturalistico oltre che di grande fascino per l’archeologia industriale. Il percorso è suggestivo: comprende un contesto di archeologia industriale in disuso dagli anni settanta e l’area circostante divenuta nel tempo la ‘casa’ di alcune specie di uccelli migratori.