Ieri la serata in Castello. E oggi riparte la musica

Monsterland non si è limitato al maxi evento di giovedì tra i padiglioni della Fiera. La festa è infatti proseguita ieri sera (a partire dalle 20) con Monsterland in the Castle al Castello di Ferrara. Dinner party con la musica di Dj Ralf, Ruben Mandolini, Dj Wild, Gauthier Dm e Wide Music aka Wide & Fat. Mille in tutto i posti disponibili. E altre iniziative sono prevista per oggi, a partire dalle 18. Il lungo ponte di Halloween continua all’insegna del divertimento e della musica con ‘Monsterland: el Día de los Muertos’ sempre in Fiera. Due palchi interni – Galactica Stage, The Witch Forest – e due esterni – Toilet Stage (by Metempsicosi) e TechnoBus per un gran finale con nomi del calibro di Guè, Amelie Lens, Giorgia Angiuli e Reinier Zonneveld. "Siamo felici di far crescere Monsterland, da uno a tre giorni e di portare a Ferrara migliaia di persone sia dall’Italia sia dall’estero – hanno detto Fabio Rev Marzola e William Gay, organizzatori di Mosterland – e di mettere una volta di più Ferrara al centro della scena musicale elettronica internazionale e di creare un indotto per tutte le attività della città e della regione, incentivando così il turismo musicale che da sempre vede l’amministrazione comunale attentissima interlocutrice".