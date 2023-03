Ieri l’addio a Maria Luisa, soffocata nel suo letto

L’ultimo saluto a Maria Luisa Sassoli, nel primo pomeriggio ieri, nella chiesa ‘San Cristoforo’ alla Certosa di Ferrara: qui si è svolto il funerale dell’80enne morta soffocata dal figlio reoconfesso Sandro Biondi. Una funzione religiosa in forma molto ristretta: Luca Biondi, 54 anni, l’altro figlio della vittima, in un composto dolore era nella prima fila. Oltre a lui alcuni parenti e qualche conoscente dell’anziana. La funzione religiosa è stata celebrata da don Mario Bertieri. Al termine nessuna voglia di parlare da parte dell’altro figlio: "Non ho nulla da dire". Il feretro di Maria Luisa Sassoli è poi stato cremato, con successivo trasporto delle ceneri nel cimitero della frazione di Boara. Il via libera alle esequie era arrivato nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Ferrara, con il conseguente dissequestro della salma, al termine dell’autopsia cui era stata sottoposta. Una vicenda che il 23 febbraio scorso aveva sconvolto Ferrara e non solo. Quella mattina in un appartamento di via Argante al Barco, il figlio Sandro Biondi, 52 anni, che viveva da tempo con la madre, secondo quanto da lui stesso confessato l’ha soffocata con un cuscino mentre era stesa nel proprio letto. Lui stesso ha poi telefonato alla polizia e subito dopo ha confessato di aver ucciso la madre perché "non ce la faceva più". La relazione tra madre e figlio, stando a quanto emerso dai racconti successivi, non era sempre stata serena, ma comunque si trattava di un rapporto molto stretto: lui l’accudiva da molto tempo.

Mario Tosatti