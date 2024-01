Ieri l’ultimo saluto ai due fratelli morti

Sono stati celebrati ieri mattina, nel duomo di Comacchio, i funerali dei due fratelli deceduti tra il 2 e il 3 gennaio scorsi, a ventiquattr’ore l’uno dall’altro. Una tragedia immane, quella che ha colpito la famiglia dei due uomini di 56 e 60 anni, e che ha sconvolto la comunità comacchiese. Era il 30 dicembre scorso quando i due fratelli, che avevano accusato un malore, erano stati soccorsi presso una casa della città lagunare da parte del personale sanitario del ‘118’: uno dei due era stato trovato incosciente ed era stato trasportato all’ospedale di Cona. Nei giorni successivi, il tragico epilogo: il 2 gennaio la morte del fratello che era rimasto a casa, e il 3 gennaio dell’altro ricoverato a Cona. A seguito dell’accaduto, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sulle cause. Ma ieri è stato il momento del silenzio e della preghiera in ricordo dei due fratelli, nella Basilica della città lagunare, dove familiari, amici e conoscenti si sono raccolti per rendere l’ultimo saluto al cinquantaseienne e al sessantenne. Al termine delle esequie, il corteo ha proseguito per il cimitero di Comacchio per l’ultimo saluto.