Igiene delle mani, domani la giornata mondiale

Come ogni anno, dal 2005, il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani. Le aziende sanitarie ferraresi sono annualmente impegnate per sostenere la campagna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) “SAVE LIVES: Clean Your Hands – SALVA VITE: igienizza le tue mani” con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione di tutti i professionisti sanitari sull’importanza dell’igiene delle mani per fornire un’assistenza sicura. L’igiene delle mani viene considerata una delle principali attività da eseguire al fine di prevenire le infezioni correlate all’assistenza e la diffusione di microrganismi antibiotico - resistenti.

Il GO.IPC (Gruppo Operativo Infection Prevention and Control) dell’azienda ospedaliero-universitaria e dell’azienda Usl di Ferrara svolge osservazioni partecipate presso le Unità Operative, al fine di rilevare "l’adesione all’igiene delle mani e alle buone pratiche assistenziali" con utilizzo di una scheda validata dall’organizzazione mondiale della sanità (Oms). Osservare gli operatori sul campo durante le diverse pratiche assistenziali svolte è un’occasione per portare suggerimenti e supporto informativo al fine di migliorare l’adesione alle buone pratiche.

A partire dall’estate del 2024 è in corso un importante progetto formativo in risposta a quanto richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede un ampliamento dell’offerta formativa regionale in tema di prevenzione e controllo del rischio infettivo e dell’uso degli antibiotici. L’evento formativo prevede momenti di formazione e formazione sul campo, indirizzati al personale sanitario, che viene raggiunto presso i propri servizi e in aula, al fine di rinforzare i principali concetti per la prevenzione del rischio infettivo e l’importanza dell’igiene delle mani, prevedendo inoltre momenti di formazione in aula, in linea con il programma locale di contrasto alle infezioni correlate all’assistenza e all’uso appropriato di antibiotici.

Il tema della giornata di domani quest’anno è “Potrebbero essere i guanti. E’ sempre questione di igiene delle mani”. I guanti, infatti, possono essere contaminati facilmente in quanto barriera per le mani e dovrebbero essere rimossi dopo il contatto con il paziente, in osservanza all’adesione all’igiene delle mani nei 5 momenti raccomandati dall’Oms. Indipendentemente dall’utilizzo o meno dei guanti, l’igiene delle mani al momento giusto e nel modo giusto è ancora la misura più importante per la protezione dei pazienti e degli operatori. Quest’anno il Goipc si impegna a diffondere questo importante messaggio tramite screensaver condivisi sui personal computer aziendali e spot di sensibilizzazione tramite posta elettronica.