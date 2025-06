Igiene personale, proposta per tagliare i prezzi dei prodotti

Facilitare l’accesso ai generi per la cura e l’igiene personale in uso alle donne, anziani, bambini e disabili. Prodotti i cui costi non sarebbero alla portata di chi versa in difficoltà economiche. Assorbenti, pannolini per i più piccoli, pannoloni. La proposta di Chiara Pirazzini, del Pd, ottiene un ok bipartisan dagli altri partiti. Si punta a coinvolgere farmacie, centri per la salute, scuole, enti pubblici e regioni, luoghi di aggregazione, associazioni. L’invito è per calmierare prezzi ed Iva, allestire distributori automatici, aderire alla petizione che ha già raccolto 70.000 firme.