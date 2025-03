Igiene precaria e irregolarità in un bar, scatta una maxi sanzione

Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Cento hanno intensificato i controlli del territorio con particolare focus sulla città del Guercino e a Vigarano Mainarda. L’attenzione dei militari si è soffermata sulle vie centrali di Cento, dove negli ultimi giorni si è maggiormente sentita l’esigenza di sicurezza. Via Matteotti, via IV Novembre e il centro storico, senza tralasciare le principali arterie per accedere alla città. Analoga attività è stata svolta in Vigarano, dove i carabinieri hanno effettuato posti di controllo in più località.

A Cento i militari hanno arrestato un 42enne. L’uomo, sottoposto a detenzione domiciliare, è stato notato dai carabinieri fuori casa. Condotto in caserma è stato poi sottoposto nuovamente alla misura violata. Nell’ambito dei controlli, gli uomini dell’Arma hanno poi rintracciato un 22enne colpito da un foglio di via obbligatorio da Cento nonché sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune d’origine. Per lui è partita una denuncia.

Il personale del Nas ha infine controllato un bar del centro, dove sono state rilevate cattive condizioni igienico sanitarie, sporcizia, oltre ad alcune mancanze in merito alle disposizioni del manuale di autocontrollo. Motivo per cui sono scattate sanzioni amministrative per quattromila euro ed è stata interessata l’Ausl per le previste prescrizioni.

Complessivamente sono stati identificate 58 persone, controllati 30 veicoli e otto esercizi commerciali.